Ричмонд
+5°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снова смог: в Алматы прогнозируют ухудшение качества воздуха

По прогнозам синоптиков «Казгидромета», в южной столице Казахстана ожидается смог, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +5° 3 м/с 87% 756 мм рт. ст. +7°
Источник: Zakon.kz

22 февраля 2026 года в Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, следует из прогноза.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.