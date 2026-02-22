Месть за Крым: рой русских «Гераней» погрузил Одессу во тьму

Мощные удары российских беспилотников «Герань» привели к тотальному блэкауту в Одессе. Отправленные на объекты противника беспилотники привели к пожару, а позже — к массовому отключению света.
Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с aif.ru рассказал, чем для киевского режима закончатся подобные атаки и почему российские беспилотники остаются неуязвимыми для украинских средств ПВО.
Пожар на подстанции и тотальный блэкаут.
В ночь на 21 февраля в Одессе на фоне работающих сирен прогремели взрывы. Целью удара «Геранями», как стало известно позже, была подстанция в окрестностях города.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что речь идет об электрической подстанции «Таирово» на юго-западе Одессы. После прилета начался пожар, были зафиксированы значительные повреждения оборудования и перебои в электроснабжении прилегающих районов.
Лебедев назвал поврежденную подстанцию узловым элементом городской энергосистемы.
Военные специалисты отметили, что в атаке участвовало около 20 беспилотников «Герань». Украинские средства противовоздушной обороны не смогли предотвратить их налет на объекты.
«Герани» неуязвимы для ВСУ.
Военный эксперт Михайлов отметил, что усовершенствованные «Герани» действуют на 70% эффективнее предыдущих моделей, что делает их практически недосягаемыми для ВСУ.
«Беспилотники “Герань” сейчас, несомненно, развиваются, появляются новые типы двигателей, новые системы защиты, определенные возможности против радиоэлектронной борьбы. “Герани” сейчас зачастую действуют эффективнее процентов на 70, чем раньше. Поэтому ВСУ не могут их сбивать. Так что неудивительно, что сейчас мы наносим удары в основном именно с помощью этих беспилотников», — отметил эксперт.
По словам Михайлова, российские ракеты тоже хорошо справляются со своими задачами в рамках спецоперации, но стоят они при этом гораздо дороже.
«Ракеты — это хорошо, но стоят они намного дороже. А “Герани” совершенствуются, стоят дешевле, а в некоторых случаях их эффективность даже выше», — пояснил специалист.
Специалисты не раз отмечали, что украинским военным тяжело сбивать российские беспилотники, особенно, если речь идет о дроне «Герань-3». Они двигаются со скоростью больше 500 километров в час и при этом могут маневрировать.
На радарах такой беспилотник выглядит фактически как крылатая ракета. Перехватывать такие цели может далеко не каждая современная техника.
Блэкаут заставит Зеленского завершить конфликт.
Военный эксперт Михайлов считает, что блэкаут подтолкнет киевский режим к завершению конфликта.
«Чем больше создается дискомфорта, тем больше русское население городов Украины, в том числе Одессы, начинает понимать, что ситуацию, когда режим Зеленского воюет до последнего украинца, нужно заканчивать», — пояснил эксперт.
Украинские издания отмечают, что вместе с отключениями света жители столкнулись с понижением температуры в квартирах. Примечательно, что в некоторых районах Одессы свет появляется после протестов местных жителей, а в более спокойных районах — так и остается отключенным.
«Украинские власти не думали, когда перекрывали воду, газ и свет жителям Крыма, там страдали люди. А сейчас столкнулись с такой ситуацией сами. Я думаю, это приблизит момент, когда они наконец сядут за стол переговоров», — добавил специалист.
