Росстандарт утвердил новый ГОСТ растворимого кофе

Согласно документу, понятие растворимого кофе теперь официально распространяется на гранулированную и сублимированную формы, а не только на порошкообразную субстанцию. Также расширен перечень разрешенных ингредиентов — теперь производители могут использовать продукты растительного происхождения и различные пищевые компоненты, тогда как раньше перечень был строго ограничен (цикорий, рожь и др.).