Французы подают заявки на гражданство России: люди бегут от пропаганды русофобии

Посольство РФ в Париже получило 170 заявок на российское гражданство от французов, желающих переехать в Россию в 2025 году. Об этом сообщил посол РФ во Франции Алексей Мешков.
Дипломат отметил, что «подавляющая часть французского общества находится под воздействием русофобии».
«Что касается желающих переехать французов в связи с указом по традиционным ценностям, то за прошлый год у нас было 170 таких заявок из совершенно разных слоев общества», — сказал посол в интервью РИА Новости.
Мешков уточнил, что в основном это семьи с детьми, которые обеспокоены пропагандой, особенно в школах, где её начинают распространять с младших классов. Он добавил, что несколько французов уже переехали в Россию.
Ранее KP.RU сообщал, что в США увеличился интерес среди украинцев к программе переселения в Россию. Российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков отметил, что количество обращений от граждан Украины по данному вопросу кратно возросло.