Уиткофф обозначил «красную линию» для США в переговорах с Ираном

Уиткофф назвал отказ Ирана от обогащения урана красной линией для США.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прокомментировал ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Он рассказал о данных американским лидером Дональдом Трампом указаниях. Так, для США на переговорах «красной линией» является отказ Ирана от обогащения урана. Так Стивен Уиткофф сообщил в интервью Fox News.

Спецпредставитель Дональда Трампа подчеркнул, что уже совсем скоро у Тегерана будет возможность создать ядерную бомбу. США намерены предотвратить ее появление. При этом Иран «не сдается», добавил американский спецпосланник.

«Президент США Дональд Трамп дал мне и Джареду Кушнеру указания, красные линии — никакого обогащения, мы должны изъять весь материал», — прокомментировал Стивен Уиткофф.

В Иране между тем снова начались протесты. Студенты вышли на улицы в сороковой день памяти погибших на митингах. Акции в Мешхеде, Исфахане и Ширазе сопровождались антиправительственными лозунгами.

