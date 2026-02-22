Уиткофф обозначил «красную линию» для США в переговорах с Ираном

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прокомментировал ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Он рассказал о данных американским лидером Дональдом Трампом указаниях. Так, для США на переговорах «красной линией» является отказ Ирана от обогащения урана. Так Стивен Уиткофф сообщил в интервью Fox News.