Последний вывозной рейс для российских туристов вылетел из Варадеро в Москву

Самолет, который выполняет последний, уже 11-й вывозной рейс в Россию для туристов на Кубе, вылетел из Варадеро в Москву. Соответствующая информация следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

— Рейс FV 6928 из Варадеро летит… Взлет 21 февраля в 20:30 по местному времени (22 февраля в 04:30 по московскому времени — прим. «ВМ»), — говорится на сайте воздушной гавани.

В столице судно должно приземлиться в 18:20.

Стало известно, что авиакомпания «Россия» с 24 февраля отменит все рейсы в сообщении с Кубой. При этом 11 февраля Министерство экономического развития РФ призвало граждан страны воздержаться от поездок на Кубу в связи с чрезвычайной ситуацией с топливом.

Вернувшиеся с Кубы российские туристы сообщили о тяжелой ситуации в стране, включающей острую нехватку топлива для самолетов и ежедневные длительные отключения электричества.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты на Кубе активно занимаются вопросами вывоза туристов на фоне острого дефицита авиационного топлива.

