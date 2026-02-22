Последний вывозной рейс для российских туристов вылетел из Варадеро в Москву

Стало известно, что авиакомпания «Россия» с 24 февраля отменит все рейсы в сообщении с Кубой. При этом 11 февраля Министерство экономического развития РФ призвало граждан страны воздержаться от поездок на Кубу в связи с чрезвычайной ситуацией с топливом.