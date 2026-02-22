В Новосибирск привезли амфоры Древней Греции

В Новосибирском краеведческом музее открылась выставка, посвященная истории развития древнегреческой вазописи с середины второго тысячелетия до н. э. по первые века н. э. Экспозиция включает в себя более 160 экспонатов, которые привезли в Новосибирск из Государственного исторического музея. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного краеведческого музея.