В Новосибирск привезли амфоры Древней Греции

В Новосибирском краеведческом музее открылась выставка, посвященная истории развития древнегреческой вазописи с середины второго тысячелетия до н. э. по первые века н. э. Экспозиция включает в себя более 160 экспонатов, которые привезли в Новосибирск из Государственного исторического музея. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного краеведческого музея.
В частности, посетители смогут увидеть фигурные парфюмерные сосуды с геометрическим орнаментом, изготовленные на Крите, и микенские кратериски (XV-XIII веков до н. э.), а также многие другие амфоры, кратеры, лекифы и прочие сосуды Древней Греции.
— Керамическая коллекция дополнена экспонатами античной эпохи — оружием, предметами быта, терракотовыми статуэтками, — добавили в пресс-службе музея.