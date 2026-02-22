Юрий Слюсарь исключил возможность строительства отеля в парке им. Горького

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь высказался о предложении построить апарт-отель на территории центрального парка донской. По его словам, размещение на этой территории, которое предлагали некоторые инвесторы, является неуместным.
В ходе обсуждения градостроительных перспектив губернатор подчеркнул, что парк Горького должен оставаться общественным пространством. Основной акцент в его развитии следует делать на создании комфортной зоны для прогулок и досуга горожан и туристов, а не на коммерческой застройке.
Вопрос об изменении облика города поднимался и в связи с планами по освоению левобережной территории. Так, один из инвесторов представил проект конгрессно-выставочного центра с гостиницей в районе стадиона «Ростов Арена». Однако эксперты архитектурного сообщества, с мнением которых согласился губернатор, призвали подойти к развитию этой локации комплексно, чтобы новые объекты гармонично вписались в существующий архитектурный ансамбль южного въезда в город, не допустив ошибок, которые потом будет сложно исправить.
Параллельно с этим на градостроительном совете обсуждалось введение единых архитектурных стандартов для Ростовской агломерации. Планируется, что уже в апреле после общественных слушаний будут утверждены изменения в правила землепользования и застройки Ростова.
