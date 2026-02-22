Юрий Слюсарь исключил возможность строительства отеля в парке им. Горького

Вопрос об изменении облика города поднимался и в связи с планами по освоению левобережной территории. Так, один из инвесторов представил проект конгрессно-выставочного центра с гостиницей в районе стадиона «Ростов Арена». Однако эксперты архитектурного сообщества, с мнением которых согласился губернатор, призвали подойти к развитию этой локации комплексно, чтобы новые объекты гармонично вписались в существующий архитектурный ансамбль южного въезда в город, не допустив ошибок, которые потом будет сложно исправить.