В Красноярске окончательно отменили «выделенку» на Николаевском мосту

Решение было принято по итогам эксперимента, во время которого разрешили всем автомобилистам передвигаться по «выделенке». Мэр рассказал, что утренние пробки при выезде из микрорайона «Тихие Зори» сократились с полутора часов до 20−25 минут. Длина затора уменьшилась в пять раз. При этом общественный транспорт также стал двигаться быстрее.