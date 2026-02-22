В Красноярске окончательно отменили «выделенку» на Николаевском мосту

В Красноярске окончательно отменили выделенную полосу для автобусов на Николаевском мосту при движении в сторону левого берега. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Сергей Верещагин 22 февраля.
Решение было принято по итогам эксперимента, во время которого разрешили всем автомобилистам передвигаться по «выделенке». Мэр рассказал, что утренние пробки при выезде из микрорайона «Тихие Зори» сократились с полутора часов до 20−25 минут. Длина затора уменьшилась в пять раз. При этом общественный транспорт также стал двигаться быстрее.
С наступлением тепла власти планируют ввести еще одно изменение. На выезде с кольца со стороны Пашенного появится светофор. В часы пик с семи до восьми утра он будет работать в автоматическом режиме, регулируя потоки машин. В остальное время его будут включать по нажатию кнопки пешеходами возле перехода.
Глава города добавил, что это лишь первый шаг для улучшения ситуации. Сейчас московские и красноярские специалисты разрабатывают новую маршрутную сеть. Они изучают запросы жителей упомянутого микрорайона, просчитывают экономику и оценивают необходимость новых направлений.