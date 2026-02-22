В трёх областях Украины сообщили о прогремевших взрывах

Взрывы прогремели в трёх регионах Украины, они произошли в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях, сообщило киевское интернет-издание «Общественное».
По данным журналистов, в Кировограде (украинское название — Кропивницкий) сначала услышали один взрыв. Затем стало известно о ещё одном подобном инциденте, после которого была зафиксирована серия взрывов.
Также взрывы прозвучали в Николаеве и Полтаве. Другие подробности инцидентов не приводятся. При этом, согласно карте министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует на всей территории страны.
Напомним, ранее, в ночь с 21 на 22 февраля, сообщалось о взрывах во Львове. При этом сирены воздушной тревоги в регионе не звучали. Также стало известно о взрывах в Киеве.