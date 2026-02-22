Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В трёх областях Украины сообщили о прогремевших взрывах

Взрывы прогремели в административных центрах Кировоградской, Николаевской и Полтавской областей.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы прогремели в трёх регионах Украины, они произошли в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях, сообщило киевское интернет-издание «Общественное».

По данным журналистов, в Кировограде (украинское название — Кропивницкий) сначала услышали один взрыв. Затем стало известно о ещё одном подобном инциденте, после которого была зафиксирована серия взрывов.

Также взрывы прозвучали в Николаеве и Полтаве. Другие подробности инцидентов не приводятся. При этом, согласно карте министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует на всей территории страны.

Напомним, ранее, в ночь с 21 на 22 февраля, сообщалось о взрывах во Львове. При этом сирены воздушной тревоги в регионе не звучали. Также стало известно о взрывах в Киеве.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше