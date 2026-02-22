В Госдуме рассказали об опасности самолечения с помощью нейросетей

«Искусственный интеллект все активнее входит в повседневную жизнь — помогает в работе, учебе, быту. Не обошла эта тенденция и тему здоровья: все чаще люди пытаются получить у нейросетей советы по лечению или даже поставить себе диагноз. Важно понимать: такие решения могут быть опасны. В новостях уже появляются случаи, когда люди доверяли рекомендациям из сети, неправильно сочетали лекарства или откладывали обращение к врачу. Это заканчивалось серьезными последствиями, где-то даже летальным исходом», — сказала Дрожжина.