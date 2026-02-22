Долина может получить до 3,5 млн рублей за три выступления в столичном баре

По данным агентства, при полном зале выручка с одного вечера составит около 1,15 млн рублей без учёта расходов. В случае трёх аншлагов сумма приблизится к 3,5 млн рублей. При этом за месяц до ближайшего концерта реализовано около 18% билетов. В клубе уточнили, что Долина и коллектив «Долина Band» выступают более часа. Позиции из меню в стоимость билета не входят. В конце января певица уже дала концерт в этом баре и собрала полный зал, на выступление продавали в том числе стоячие места.