В России утвердили новый ГОСТ на растворимый кофе

А ранее Росстандарт ввёл первый в России ГОСТ на бананы, предназначенные для ввоза и последующей продажи в магазинах. Согласно стандарту, плоды будут проходить контроль по внешнему виду, вкусу, запаху и степени зрелости. Ввоз жёлтых бананов запрещён — разрешены только зелёные или светло-зелёные, чтобы они дозрели уже на российских складах. Среди других требований: лёгкий огуречный аромат, выделение млечного сока при разрезании, длина плода не менее 14 сантиметров, в одной кисти должно быть минимум три банана. Также допускается не более одного вырезанного плода в кисти с остатком зелёной плодоножки.