Башкирская группа вошла в плейлист ко Дню защитника Отечества

В апреле 2025 года Президентский фонд культурных инициатив запустил первый отбор на создание ценностно-ориентированного аудиовизуального музыкального контента для детей и молодежи от 6 до 35 лет. В 2025 году были проведены два отбора и одна заявочная кампания, в 2026 году отобранные артисты представят свои новые проекты. По итогам 2025 года поддержано 145 проектов, в рамках которых создано свыше 1000 единиц музыкального контента (песни, муд-видео, видеоклипы). На поддержку направлено 1,2 миллиарда рублей. Треки и клипы, выпущенные в рамках музыкального отбора, набрали в сумме более 465 млн просмотров и прослушиваний.