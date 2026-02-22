Башкирская группа вошла в плейлист ко Дню защитника Отечества

Ко Дню защитника Отечества Президентский фонд культурных инициатив представляет плейлист, состоящий из военно-патриотических композиций, созданных в рамках специального отбора музыкального контента для детей и молодежи («Музконтент ПФКИ»).
Композиции из этой подборки звучат на передовой и в тылу, в наушниках бойцов и их семей, сообщили «Башинформу» в пресс-службе проекта. Проекты в подборках направлены на поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и сохранение исторической памяти о ключевых событиях истории страны.
В плейлист вошла группа «АМА» из Башкирии. Это творческий коллектив, состоящий из четырех девушек (Алия Фатхлисламова, Азалия Шаихова, Мария Гайтанова, Евгения Итяшева), который появился благодаря фестивалю «Таврида. АРТ». В начале 2025 года артистки совместно с детской общественной организацией «Пионеры Башкортостана» выпустили клипы в рамках проекта «Навигаторы детства» к 80-летию Великой Победы. После чего решили продолжить совместную работу в патриотическом направлении.
В рамках отбора «Музконтент ПФКИ» девушки представили проект «СВОи Герои». Это серия из 7 клипов и 7 песен, посвященных молодым бойцам специальной военной операции. Проект показывает героев не только как защитников страны, но и как активных граждан, готовых строить будущее России. Каждая композиция рассказывает о подвиге современного Героя Российской Федерации.
Среди героев, вдохновивших авторов проекта: Людмила Болилая, медсестра мотострелкового подразделения Вооруженных сил России, которая добровольно ушла в зону специальной военной операции, чтобы помогать солдатам на передовой; Игорь Юргин — уроженец Якутии, командир штурмового отряда «Черная Мамба», участник множества сражений; Владислав Головин, командир десантно-штурмового взвода, который с первых дней СВО находился на передовой рядом со своими бойцами.
Видеоролики проекта набрали более 1,5 млн просмотров.
Также в плейлисты вошли композиции и клипы молодых исполнителей из других регионов: Андрей Соколовский из Псковской области, ANILEDA из Татарстана, Qkook из Новосибирска, Дмитрий Клычков и группа «Лампасы» из Нижегородской области, Михаил Барков из Ростова-на-Дону, ПРИМОРСКИЙ 25 из Севастополя. География артистов вышла за пределы страны — участники проекта «Песни для героев» (LARS, Sttada и Катарина) живут и сочиняют музыку в Беларуси. Рядом с новыми именами в плейлисте расположились уже известные артисты, завоевавшие любовь публики: RADIO TAPOK, 25/17, Сергей Бобунец, Нигатив, Рома Жиган и другие.
В апреле 2025 года Президентский фонд культурных инициатив запустил первый отбор на создание ценностно-ориентированного аудиовизуального музыкального контента для детей и молодежи от 6 до 35 лет. В 2025 году были проведены два отбора и одна заявочная кампания, в 2026 году отобранные артисты представят свои новые проекты. По итогам 2025 года поддержано 145 проектов, в рамках которых создано свыше 1000 единиц музыкального контента (песни, муд-видео, видеоклипы). На поддержку направлено 1,2 миллиарда рублей. Треки и клипы, выпущенные в рамках музыкального отбора, набрали в сумме более 465 млн просмотров и прослушиваний.
Отбор музыкального аудиовизуального контента для детей и молодежи проводится в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».
Полный перечень песен и клипов о защитниках Отечества собран на странице «Музконтета ПФКИ» в VK.