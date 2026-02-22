В Уфе с Днем защитника Отечества поздравили 102-летнего ветерана

В Уфе с Днем защитника Отечества поздравили 102-летнего десантника Башкирии Николая Васильева. Об этом сообщили в администрации Калининского района.
Николай Васильев на фронте служил в ВДВ, получив назначение в десантные войска в 1942 году.
Служил разведчиком, участвовал в боях за Днепр и Киев, дошел до Австрии, Чехословакии и Венгрии.
После демобилизации вернулся на родину, закончил Уральский политехнический институт, работал в органах внутренних дел.
