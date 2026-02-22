Ричмонд
Когда начинается Великий пост в 2026 году, какие ограничения нужно соблюдать, рецепты постных блюд

23 февраля начинается Великий пост — время духовного очищения и ограничений, которые готовят верующих к празднику Пасхи. В этот период действуют строгие правила, касающиеся питания и образа жизни. Каждый день поста имеет свои нюансы, они зависят от дня недели и календаря церковных праздников. Как правильно соблюдать пост, какие дни считаются самыми строгими, а когда возможны послабления — в материале «Газеты.Ru».

Великий пост: суть и правила.

Даты Великого поста меняются каждый год и зависят от празднования Пасхи: пост начинается за семь недель до Светлого Христова Воскресения. В этом году Пасха выпадает на 12 апреля, а начало поста — на 23 февраля.

Великий пост считается самым строгим в православии. Он длится 48 дней и состоит из двух основных частей: Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы, между которыми находятся важные праздничные дни.

У многих пост ассоциируется прежде всего с ограничениями в питании. Но, как подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» священник, клирик московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов, пост — не просто диета.

Что можно и что нельзя есть в Великий пост.

Пост для монахов и пост для мирян существенно различаются. В монастырях соблюдают строгий устав, предполагающий дни сухоядения и полного отказа от пищи. У мирян степень строгости поста определяется индивидуально, для этого стоит посоветоваться со священником.

Тем не менее, во время поста принято придерживаться некоторых общих правил.

Запрещаются: мясо, молочные продукты, яйца, рыба (кроме дней послабления), алкоголь (кроме праздничных дней) и все продукты, которые их содержат.

По возможности полное воздержание от пищи рекомендуется соблюдать в первый день поста — 23 февраля, и в Великую пятницу — 10 апреля.

Мирянам разрешается горячая пища с маслом даже в будни, рыба в праздники и послабления в соответствии с состоянием здоровья.

Что можно в праздники:

* Лазарева суббота (4 апреля) — рыбная икра.

* Вербное воскресенье (5 апреля) — рыба.
* Благовещение (7 апреля) — рыба.

По словам Николая Конюхова, истинный смысл поста заключается не только в ограничениях в пище. Человек может отказать себе и в чем-то другом ради большего и ценного.

Календарь питания в Великий пост по дням.

Неделя 1-я Великого поста, «Торжество православия» Даты: 23 февраля — 1 марта.

* 23 февраля (понедельник, Чистый понедельник): полное воздержание от пищи.

* 24 февраля (вторник): горячая пища без масла.
* 25 февраля (среда): сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, орехи).
* 26 февраля (четверг): горячая пища без масла.
* 27 февраля (пятница): сухоядение.
* 28 февраля — 1 марта (суббота, воскресенье): горячая пища с растительным маслом.

Неделя 2-я Великого поста, «Святителя Григория Паламы» Даты: 2 — 8 марта.

* 2 марта (понедельник): сухоядение.

* 3 марта (вторник): горячая пища без масла.
* 4 марта (среда): сухоядение.
* 5 марта (четверг): горячая пища без масла.
* 6 марта (пятница): сухоядение.
* 7−8 марта (суббота, воскресенье): горячая пища с растительным маслом.

Неделя 3-я Великого поста, «Крестопоклонная» Даты: 9 — 15 марта.

* 9 марта (понедельник): сухоядение.

* 10 марта (вторник): горячая пища без масла.
* 11 марта (среда): сухоядение.
* 12 марта (четверг): горячая пища без масла.
* 13 марта (пятница): сухоядение.
* 14−15 марта (суббота, воскресенье): горячая пища с растительным маслом.

Неделя 4-я Великого поста, «Преподобного Иоанна Лествичника» Даты: 16 — 22 марта.

* 16 марта (понедельник): сухоядение.

* 17 марта (вторник): горячая пища без масла.
* 18 марта (среда): сухоядение.
* 19 марта (четверг): горячая пища без масла.
* 20 марта (пятница): сухоядение.
* 21−22 марта (суббота, воскресенье): горячая пища с растительным маслом.

Неделя 5-я Великого поста, «Преподобной Марии Египетской» Даты: 23 — 29 марта.

* 23 марта (понедельник): сухоядение.

* 24 марта (вторник): горячая пища без масла.
* 25 марта (среда): сухоядение.
* 26 марта (четверг): горячая пища без масла.
* 27 марта (пятница): сухоядение.
* 28−29 марта (суббота, воскресенье): горячая пища с растительным маслом.

Неделя 6-я Великого поста, «Вход Господень в Иерусалим» Даты: 30 марта — 6 апреля.

* 30 марта (понедельник): сухоядение.

* 31 марта (вторник): горячая пища без масла.
* 1 апреля (среда): сухоядение.
* 2 апреля (четверг): горячая пища без масла.
* 3 апреля (пятница): сухоядение.
* 4 апреля (суббота, Лазарева суббота): горячая пища с растительным маслом, разрешается рыбная икра.
* 5 апреля (воскресенье, Вход Господень в Иерусалим / Вербное воскресенье): горячая пища с растительным маслом, разрешается рыба.

Неделя 7-я Великого поста, «Страстная седмица» Даты: 6 — 11 апреля.

* 6 апреля (Великий понедельник): сухоядение.

* 7 апреля (Великий вторник): горячая пища без масла. В этот день празднуется Благовещение.
* 8 апреля (Великая среда): сухоядение.
* 9 апреля (Великий четверг): горячая пища без масла.
* 10 апреля (Великая пятница): полное воздержание от пищи до выноса Плащаницы вечером.
* 11 апреля (Великая суббота): горячая пища без масла.

Кому можно не поститься.

Некоторым людям соблюдение строгого поста не рекомендуется по медицинским показаниям. Врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула: поститься можно далеко не всем.

Строгие ограничения в питании противопоказаны:

* беременным и кормящим женщинам;

* детям;
* людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, работникам, чья профессия требует высокой концентрации внимания (пилотам, водителям, диспетчерам, врачам);
* пожилым людям;
* физически активным людям или спортсменам, которым требуется больше энергии;
* пациентам с острыми и хроническими заболеваниями.

По словам гастроэнтеролога, желательно прервать пост при появлении любых проблем с органами пищеварения: болей и дискомфорта в животе, изжоги, неприятного привкуса во рту, отрыжке, диареи или запора, различных аллергических реакций на растительную пищу; бессонницы; выпадения и ломкости волос, повышенной утомляемости.

При возникновении таких симптомов необходимо обратиться к врачу для обследования и коррекции рациона.

Советы по соблюдению поста.

* Плавный вход. Начните подготовку за 2−3 недели: постепенно сокращайте количество мясных и молочных продуктов, заменяя их растительными белками (чечевица, фасоль, нут) и овощами.

* Соблюдайте питьевой режим. Употребляйте достаточное количество воды, особенно в дни сухоядения, чтобы поддержать метаболизм и избежать обезвоживания.

* Контролируйте размер порций. Даже постная пища в избытке может привести к тяжести и несварению. Избегайте переедания, в том числе и постных десертов.

При появлении слабости, головокружения или упадка сил включите в рацион энергоемкие продукты: орехи, сухофрукты и грибы. Они богаты белком, полезными жирами и микроэлементами.

* Правильно выходите из поста. Традиция накрывать щедрый пасхальный стол с мясными и молочными угощениями — это символ радости и праздника. Но после долгого периода пищевого воздержания врачи-диетологи рекомендуют не нагружать пищеварительную систему сразу, а возвращаться к обычному рациону постепенно, в течение первой недели после Пасхи.

Простые и вкусные рецепты для Великого поста.

Постный стол может быть разнообразным, питательным и очень вкусным. Вот несколько базовых рецептов, которые помогут составить меню на разные дни поста — от строгого сухоядения до праздничных послаблений.

Для дней сухоядения (среда, пятница).

~Салат «Витаминный»~

* Ингредиенты: свежие овощи по сезону (помидор, огурец, болгарский перец, редис), зелень (петрушка, укроп, зеленый лук), лимонный сок для заправки, соль по вкусу.

* Приготовление: Овощи нарезать кубиками или соломкой, зелень мелко порубить. Все смешать в миске, заправить лимонным соком, посолить и аккуратно перемешать.

Для дней без масла (вторник, четверг).

~Простой овощной суп-пюре~

* Ингредиенты: 2−3 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 100 г замороженной или свежей цветной капусты, соль, зелень.

* Приготовление: Овощи (кроме зелени) нарезать, залить холодной водой и варить до полной готовности. Немного остудить и взбить блендером до состояния пюре. Подавать, посыпав свежей зеленью.

~Чечевичная похлебка с овощами~

* Ингредиенты: 1 стакан красной или зеленой чечевицы, 1 луковица, 1 морковь, 2−3 картофелины, соль, перец горошком, лавровый лист.

* Приготовление: Чечевицу промыть. Овощи нарезать кубиками. В кипящую воду заложить чечевицу и картофель, через 10 минут добавить морковь и лук. Варить до готовности чечевицы, в конце посолить и добавить специи.

Для дней с маслом (суббота, воскресенье).

~Тушеная фасоль с грибами~

* Ингредиенты: 1 банка консервированной красной фасоли (или 1 стакан отварной), 300 г шампиньонов, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, растительное масло, соль, перец.

* Приготовление: Лук и морковь обжарить (пассеровать) на масле. Добавить нарезанные грибы и обжаривать до испарения жидкости. Добавить томатную пасту, фасоль, полстакана воды, тушить под крышкой 10−15 минут. Посолить и поперчить.

~Постные картофельные котлеты с зеленью~

* Ингредиенты: 5−6 отварных картофелин, 2 ст. л. манной крупы или панировочных сухарей, пучок укропа и петрушки, соль, черный перец, растительное масло для жарки.

* Приготовление: Картофель размять в пюре, добавить мелко рубленую зелень, манную крупу (если используете), соль и перец. Сформировать котлеты, обвалять в сухарях и обжарить на хорошо разогретом масле до золотистой корочки.

Для праздничных дней (когда разрешена рыба).

~Треска, запеченная с лимоном и травами~

* Ингредиенты: 2 стейка трески (или другой белой рыбы), 1 лимон, несколько веточек розмарина и тимьяна (или сушеные прованские травы), оливковое масло, соль.

* Приготовление: Противень застелить пергаментом, выложить рыбу. Посолить, сбрызнуть маслом и соком половины лимона, сверху положить веточки трав и дольки от второй половины лимона. Запекать в разогретой до 180  духовке 20−25 минут до готовности рыбы.