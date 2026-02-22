Когда начинается Великий пост в 2026 году, какие ограничения нужно соблюдать, рецепты постных блюд

23 февраля начинается Великий пост — время духовного очищения и ограничений, которые готовят верующих к празднику Пасхи. В этот период действуют строгие правила, касающиеся питания и образа жизни. Каждый день поста имеет свои нюансы, они зависят от дня недели и календаря церковных праздников. Как правильно соблюдать пост, какие дни считаются самыми строгими, а когда возможны послабления — в материале «Газеты.Ru».