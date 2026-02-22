Когда начинается Великий пост в 2026 году, какие ограничения нужно соблюдать, рецепты постных блюд

23 февраля начинается Великий пост — время духовного очищения и ограничений, которые готовят верующих к празднику Пасхи. В этот период действуют строгие правила, касающиеся питания и образа жизни. Каждый день поста имеет свои нюансы, они зависят от дня недели и календаря церковных праздников. Как правильно соблюдать пост, какие дни считаются самыми строгими, а когда возможны послабления — в материале «Газеты.Ru».
Великий пост: суть и правила.
Даты Великого поста меняются каждый год и зависят от празднования Пасхи: пост начинается за семь недель до Светлого Христова Воскресения. В этом году Пасха выпадает на 12 апреля, а начало поста — на 23 февраля.
Великий пост считается самым строгим в православии. Он длится 48 дней и состоит из двух основных частей: Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы, между которыми находятся важные праздничные дни.
У многих пост ассоциируется прежде всего с ограничениями в питании. Но, как подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» священник, клирик московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов, пост — не просто диета.
Что можно и что нельзя есть в Великий пост.
Пост для монахов и пост для мирян существенно различаются. В монастырях соблюдают строгий устав, предполагающий дни сухоядения и полного отказа от пищи. У мирян степень строгости поста определяется индивидуально, для этого стоит посоветоваться со священником.
Тем не менее, во время поста принято придерживаться некоторых общих правил.
Запрещаются: мясо, молочные продукты, яйца, рыба (кроме дней послабления), алкоголь (кроме праздничных дней) и все продукты, которые их содержат.
По возможности полное воздержание от пищи рекомендуется соблюдать в первый день поста — 23 февраля, и в Великую пятницу — 10 апреля.
Мирянам разрешается горячая пища с маслом даже в будни, рыба в праздники и послабления в соответствии с состоянием здоровья.
Что можно в праздники:
* Лазарева суббота (4 апреля) — рыбная икра.
По словам Николая Конюхова, истинный смысл поста заключается не только в ограничениях в пище. Человек может отказать себе и в чем-то другом ради большего и ценного.
Календарь питания в Великий пост по дням.
Неделя 1-я Великого поста, «Торжество православия» Даты: 23 февраля — 1 марта.
* 23 февраля (понедельник, Чистый понедельник): полное воздержание от пищи.
Неделя 2-я Великого поста, «Святителя Григория Паламы» Даты: 2 — 8 марта.
* 2 марта (понедельник): сухоядение.
Неделя 3-я Великого поста, «Крестопоклонная» Даты: 9 — 15 марта.
* 9 марта (понедельник): сухоядение.
Неделя 4-я Великого поста, «Преподобного Иоанна Лествичника» Даты: 16 — 22 марта.
* 16 марта (понедельник): сухоядение.
Неделя 5-я Великого поста, «Преподобной Марии Египетской» Даты: 23 — 29 марта.
* 23 марта (понедельник): сухоядение.
Неделя 6-я Великого поста, «Вход Господень в Иерусалим» Даты: 30 марта — 6 апреля.
* 30 марта (понедельник): сухоядение.
Неделя 7-я Великого поста, «Страстная седмица» Даты: 6 — 11 апреля.
* 6 апреля (Великий понедельник): сухоядение.
Кому можно не поститься.
Некоторым людям соблюдение строгого поста не рекомендуется по медицинским показаниям. Врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула: поститься можно далеко не всем.
Строгие ограничения в питании противопоказаны:
* беременным и кормящим женщинам;
По словам гастроэнтеролога, желательно прервать пост при появлении любых проблем с органами пищеварения: болей и дискомфорта в животе, изжоги, неприятного привкуса во рту, отрыжке, диареи или запора, различных аллергических реакций на растительную пищу; бессонницы; выпадения и ломкости волос, повышенной утомляемости.
При возникновении таких симптомов необходимо обратиться к врачу для обследования и коррекции рациона.
Советы по соблюдению поста.
* Плавный вход. Начните подготовку за 2−3 недели: постепенно сокращайте количество мясных и молочных продуктов, заменяя их растительными белками (чечевица, фасоль, нут) и овощами.
* Соблюдайте питьевой режим. Употребляйте достаточное количество воды, особенно в дни сухоядения, чтобы поддержать метаболизм и избежать обезвоживания.
* Контролируйте размер порций. Даже постная пища в избытке может привести к тяжести и несварению. Избегайте переедания, в том числе и постных десертов.
При появлении слабости, головокружения или упадка сил включите в рацион энергоемкие продукты: орехи, сухофрукты и грибы. Они богаты белком, полезными жирами и микроэлементами.
* Правильно выходите из поста. Традиция накрывать щедрый пасхальный стол с мясными и молочными угощениями — это символ радости и праздника. Но после долгого периода пищевого воздержания врачи-диетологи рекомендуют не нагружать пищеварительную систему сразу, а возвращаться к обычному рациону постепенно, в течение первой недели после Пасхи.
Простые и вкусные рецепты для Великого поста.
Постный стол может быть разнообразным, питательным и очень вкусным. Вот несколько базовых рецептов, которые помогут составить меню на разные дни поста — от строгого сухоядения до праздничных послаблений.
Для дней сухоядения (среда, пятница).
~Салат «Витаминный»~
* Ингредиенты: свежие овощи по сезону (помидор, огурец, болгарский перец, редис), зелень (петрушка, укроп, зеленый лук), лимонный сок для заправки, соль по вкусу.
Для дней без масла (вторник, четверг).
~Простой овощной суп-пюре~
* Ингредиенты: 2−3 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 100 г замороженной или свежей цветной капусты, соль, зелень.
~Чечевичная похлебка с овощами~
* Ингредиенты: 1 стакан красной или зеленой чечевицы, 1 луковица, 1 морковь, 2−3 картофелины, соль, перец горошком, лавровый лист.
Для дней с маслом (суббота, воскресенье).
~Тушеная фасоль с грибами~
* Ингредиенты: 1 банка консервированной красной фасоли (или 1 стакан отварной), 300 г шампиньонов, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, растительное масло, соль, перец.
~Постные картофельные котлеты с зеленью~
* Ингредиенты: 5−6 отварных картофелин, 2 ст. л. манной крупы или панировочных сухарей, пучок укропа и петрушки, соль, черный перец, растительное масло для жарки.
Для праздничных дней (когда разрешена рыба).
~Треска, запеченная с лимоном и травами~
* Ингредиенты: 2 стейка трески (или другой белой рыбы), 1 лимон, несколько веточек розмарина и тимьяна (или сушеные прованские травы), оливковое масло, соль.