Длинная телеграмма Кеннана была отправлена 80 лет назад

Еще один шок ждал Запад в новом году, 9 февраля, когда Сталин выступил с предвыборной речью в Большом театре. В ней он сказал, что причина мировых войн кроется в капитализме, объявил, что Запад надо «догнать и перегнать», а весь остальной мир послал к черту, — как минимум, так это считали западные дипломаты. От Кеннана опять потребовали объясниться за вождя, с чего вдруг тот забыл про все былые слова дружбы и начал готовиться к новой войне. Дипломат, понимая, что вашингтонское начальство задает подобные вопросы только по причине глубокого невежества, решил раз и навсегда объяснить, что такое Советский Союз и как коммунисты видят мир. Этот курс ликбеза растянулся на пять тысяч слов, благодаря чему текст вошел в историю как Длинная телеграмма от 22 февраля 1946 года.