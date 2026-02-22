В Ростовской области утром 22 февраля отменили режим беспилотной опасности

Утром в воскресенье, 22 февраля, жители Ростовской области получили уведомления об отмене режима беспилотной опасности, действовавшего на всей территории региона. Сигнал об отбое угрозы был распространен среди населения в смс-рассылках.
— Отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области, — отмечается в сообщении.
Напомним, что тревога была объявлена минувшей ночью: тогда жителей региона призвали покинуть открытые участки улиц, незамедлительно проследовать в здания и не приближаться к окнам.
