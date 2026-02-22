Крымские школьники создали самодвижущихся роботов-барменов

«Начинается изучение робототехники с технических классов, которые созданы в школах, затем обучение продолжается в нашем вузе. Учащиеся спроектировали и создали несколько небольших роботов. Это самодвижущийся робот-танк на гусеничном ходу, который способен перемещать на расстояния различный груз, робот-бармен, способный не только перемещать емкости, но и наливать из них, а также робот-папарацци, на котором можно закреплять мобильный телефон или фотоаппарат и дистанционно производить съемку», — рассказал он.