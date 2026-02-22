Крымские школьники создали самодвижущихся роботов-барменов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Учащиеся технических классов крымских школ на базе Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова (КИПУ) создали самодвижущихся роботов-танков на гусеничном ходу, роботов-папарацци и роботов-барменов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал заведующий кафедрой электромеханики и сварки КИПУ кандидат технических наук Эльмар Ягьяев.
«Начинается изучение робототехники с технических классов, которые созданы в школах, затем обучение продолжается в нашем вузе. Учащиеся спроектировали и создали несколько небольших роботов. Это самодвижущийся робот-танк на гусеничном ходу, который способен перемещать на расстояния различный груз, робот-бармен, способный не только перемещать емкости, но и наливать из них, а также робот-папарацци, на котором можно закреплять мобильный телефон или фотоаппарат и дистанционно производить съемку», — рассказал он.
Самое главное, отмечает Ягьяев, научить школьников и студентов понимать, что такое механика, электроника и программное обеспечение. «Будущим специалистам даже на небольших роботах-конструкторах важно понять основы и принципы их управления. Если они смогут освоить небольших роботов, то же они смогут сделать и с большими. Властями Крыма поставлена задача развивать в республике робототехнический кластер, базовым на этом направлении выступает наш вуз», — уточнил ученый.
По его словам, с 2027 года в КИПУ вводится новая специальность, которая будет называться «специалист в области мехатроники, робототехники и беспилотных авиационных систем». Также в настоящее время ведется трехлетняя довузовская подготовка учащихся 10−11 классов по специальности электромеханик, оператор БПЛА, оператор станков с числовым программным управлением и лазерных технологий. По итогу обучения, выпускники школ получают рабочую специальность.
Кроме того, вуз совместно с ведущим крымским предприятием по производству электросварочного оборудования разрабатывает роботов-манипуляторов и роботов-сварщиков. Создается лаборатория робототехники, в которой будут проходить апробацию проектные решения.