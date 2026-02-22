Новосибирские школьники будут отдыхать с 15 февраля и 23 марта

Весенние каникулы для всех школьников города пройдут с 23 по 31 марта 2026 года. Этот период станет последним продолжительным отдыхом перед окончанием учебного года и летними каникулами, а даты установлены на основе рекомендаций Министерства просвещения РФ.
Для учеников, обучающихся по триместровой системе, предусмотрены дополнительные зимние каникулы, которые проходят с 15 по 22 февраля. После их завершения занятия возобновятся до весеннего отдыха.
Департамент образования напомнил, что осенние каникулы уже прошли (27 октября — 4 ноября 2025 года), а основные зимние — с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. Обнародованный график позволяет школам и родителям заранее планировать отдых и внеучебные мероприятия с учётом региональных и федеральных норм.