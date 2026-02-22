Уиткофф: Новый раунд переговоров по Украине может состояться в течение трех недель

В течение трех следующих недель может состояться новый раунд переговоров по Украине. Об этом в воскресенье, 22 февраля, заявил специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф.
— Мы (…) надеемся, что представили обеим сторонам некоторые предложения, которые приведут к их встрече в течение следующих трех недель и, возможно, даже приведут к саммиту (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского и президента (России Владимира — прим. «ВМ») Путина, — сказал Уиткофф в беседе с Fox News.
Он добавил, что в будущем может состояться и трехсторонняя встреча с участием американского лидера Дональда Трампа.
Ранее временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев заявил, что конфликт на Украине движется к завершению. Он отметил, что нынешняя американская администрация активно поддерживает переговоры по урегулированию, в отличие от предыдущей.
20 февраля Зеленский сообщил, что следующий раунд переговоров представителей Москвы и Киева по мирному урегулированию военного конфликта состоится в феврале.