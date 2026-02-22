В последний день февраля-2026 россиян ждет редкое астрономическое шоу

«Стоит понимать, что Меркурий будет заметнее всего 19—20 февраля , в момент наибольшего удаления от Солнца. К 28 февраля он потускнеет, опустится низко над горизонтом и скроется за ним в течение первого часа после заката вместе с Венерой. Кроме того, в последний день зимы почти полная Луна с освещенностью около 90% окажется рядом с Юпитером, и ее яркий свет может помешать различить самые тусклые объекты — Уран и Нептун. Добавляет сложности и положение светила: в конце февраля оно будет в созвездии Водолея, а Сатурн, Меркурий и Венера — в соседних Рыбах. Из-за такой близости к Солнцу наблюдать эти три планеты удастся в первые 30−40 минут после заката», — рассказывает эксперт в области астрономии ПНИПУ.