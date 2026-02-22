В Тольятти тестируют предсерийный образец ультразвукового хирургического комплекса

После этапа опытной эксплуатации разработчики усовершенствовали инструмент. Теперь комплекс включает два унифицированных ручных устройства с пьезокерамическими колебательными системами и набор из шести титановых насадок для обработки костных и мягких тканей. После тестирования прибора планируется его регистрация в качестве медицинского изделия в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. Серийное производство планируется организовать на площадке инновационно-технологического парка ТГУ. Ежегодный выпуск уже в 2026 году составит до 10 комплексов и 120 тыс. сменных насадок, сообщили в университете.