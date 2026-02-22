Ещё одну крупную трещину обнаружили на ледовой переправе на Ольхон

В ближайшие дни специальная комиссия проведёт осмотр переправы на соответствие нормативным требованиям и примет решение по её открытию.
Подчеркнем, ледовая переправа на Ольхон официально остаётся закрытой. Выезд на лёд вне оборудованных ледовых переправ строго запрещен. В пресс-службе Дирекции автодорог сообщалось, что открытие движения автотранспорта на остров предварительно запланировано на следующую неделю.
В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что Ольхонскую ледовую переправу до сих пор не ввели в эксплуатацию из-за неудовлетворительного состояния льда — наличия динамических трещин, образовавшихся в период оттепели. Однако, несмотря на это, сотрудники межведомственных групп зафиксировали два случая частичного проваливания под лёд транспортных средств.
Утром 21 февраля автомобиль JAC с четырьмя отдыхающими внутри провалился задними колёсами в ледяной нажим. Самостоятельно люди выбраться не смогли, сообщили, что замерзают. Спасатели транспортировали их на ведомственном «Хивусе» в Сахюрту.
Также вечером 20 февраля, около 22.00 на Байкале в районе бухты Улан-Хада полицейские и сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили провалившийся под лёд внедорожник. Служащие возвращались с поисковых работ в раоне мыса Хобой, где днём в этот же день под лёд провалилась «буханка» с группой туристов, когда заметили иномарку в «ледяной ванне». Инцидент произошёл приблизительно в 5 км от береговой линии Куркутского залива. В салоне машины находились мать с ребенком. Они не смогли самостоятельно выбраться из частично затонувшей машины. Спасатели эвакуировали женщину и ребенка на борт «Хивуса». Машину достали из воды с помощью лебедки. Спасенные были переданы прибывшим родственникам.