Мошенники стали обещать россиянам бесплатную реабилитацию в санатории

В «Мошеловке» посоветовали помнить, что бесплатная реабилитация по полису ОМС назначается только лечащим врачом в поликлинике по месту прикрепления. При этом там предупреждают, что не стоит сообщать данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта неизвестным лицам по телефону.