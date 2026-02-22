МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мошенники стали обещать россиянам бесплатную реабилитацию в санатории после гриппа, так они пытаются выведать данные банковской карты якобы для страхового депозита или предложить установить программу для «удаленной консультации», рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Поступают звонки на домашние или мобильные телефоны, особенно пожилым людям. Содержание приблизительно следующее: “Вам положена бесплатная реабилитация в санатории после перенесенной простуды/гриппа. Для записи подтвердите данные полиса ОМС, СНИЛС”, — сообщили эксперты.
Далее могут запросить данные карты «для страхового депозита» или предложить установить программу для «удаленной консультации», которая оказывается трояном.
Аналитики отмечают, что целевой аудиторией становятся переболевшие — сейчас в России сезон простудных заболеваний. «Усталость от болезни и желание восстановить здоровье “бесплатно” по госпрограмме снижает критичность мышления», — указывают они.
В «Мошеловке» посоветовали помнить, что бесплатная реабилитация по полису ОМС назначается только лечащим врачом в поликлинике по месту прикрепления. При этом там предупреждают, что не стоит сообщать данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта неизвестным лицам по телефону.