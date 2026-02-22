В РФ с Кубы вылетел последний самолёт с российскими туристами

Последний самолёт с Кубы с российскими туристами на борту вылетел из курортного города Варадеро и взял курс на Москву, следует из информации на онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
Речь идёт о рейсе FV 6928. Самолёт начал полёт 21 февраля в 20:30 по местному времени (22 февраля 04:30 мск). Ожидается, что он прибудет в Шереметьево 22 февраля в 18:20 мск.
Напомним, 11 февраля Минэкономразвития РФ рекомендовало российским туристам воздержаться от турпоездок на Кубу вследствие чрезвычайной ситуации с топливом на острове. Ранее также сообщалось, что для вывоза в Россию путешественников с Кубы организовали несколько рейсов. Они должны были забрать туристов 12, 14, 17, 19, 21 февраля.
12 февраля посольство РФ в Гаване проинформировало, что российская сторона решила направить на Кубу гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов, чтобы обеспечить поддержку местной инфраструктуры и социально значимые потребности.