Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ с Кубы вылетел последний самолёт с российскими туристами

Россия организовала несколько рейсов для вывоза туристов с Кубы, включая вылет из Варадеро 21 февраля.

Источник: Аргументы и факты

Последний самолёт с Кубы с российскими туристами на борту вылетел из курортного города Варадеро и взял курс на Москву, следует из информации на онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Речь идёт о рейсе FV 6928. Самолёт начал полёт 21 февраля в 20:30 по местному времени (22 февраля 04:30 мск). Ожидается, что он прибудет в Шереметьево 22 февраля в 18:20 мск.

Напомним, 11 февраля Минэкономразвития РФ рекомендовало российским туристам воздержаться от турпоездок на Кубу вследствие чрезвычайной ситуации с топливом на острове. Ранее также сообщалось, что для вывоза в Россию путешественников с Кубы организовали несколько рейсов. Они должны были забрать туристов 12, 14, 17, 19, 21 февраля.

12 февраля посольство РФ в Гаване проинформировало, что российская сторона решила направить на Кубу гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов, чтобы обеспечить поддержку местной инфраструктуры и социально значимые потребности.