В России с 1 марта будут блокировать сайты с онлайн-продажами табака

Росалкогольтабакконтроль начнет с 1 марта блокировать сайты с продажами табака.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Росалкогольтабакконтроль начнет с 1 марта без суда блокировать сайты с онлайн-продажами табачной и никотинсодержащей продукции, а также вейпов и кальянов, следует из постановления правительства.

С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажей табачной и никотинсодержащей продукции.

«Реализация полномочий… осуществляется Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками», — говорится в документе.

Росалкогольтабакконтроль сможет блокировать предложения об онлайн-продаже табачной продукции, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, розничная продажа дистанционным способом которых запрещена законодательством в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.

Такой же подход уже реализуется в отношении информации о дистанционной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Росалкогольтабакконтроль осуществляет эту работу с 2018 года.