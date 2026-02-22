В России с 1 марта будут блокировать сайты с онлайн-продажами табака

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Росалкогольтабакконтроль начнет с 1 марта без суда блокировать сайты с онлайн-продажами табачной и никотинсодержащей продукции, а также вейпов и кальянов, следует из постановления правительства.
С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажей табачной и никотинсодержащей продукции.
«Реализация полномочий… осуществляется Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками», — говорится в документе.
Росалкогольтабакконтроль сможет блокировать предложения об онлайн-продаже табачной продукции, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, розничная продажа дистанционным способом которых запрещена законодательством в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.
Такой же подход уже реализуется в отношении информации о дистанционной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Росалкогольтабакконтроль осуществляет эту работу с 2018 года.