Трамп заявил, что отправил в Гренландию плавучий госпиталь

Президент Соединеных Штатов Дональд Трамп заявил, что он распорядился направить плавучий госпиталь в Гренландию для оказания медицинской помощи местным жителям.
— Мы отправляем большой корабль-госпиталь в Гренландию, чтобы лечить больных, которым там не могут помочь, — написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, корабль уже находится в пути.
В СМИ появилась информация, что власти Дании решили использовать бывший советский корабль «Константин Симонов» для размещения военных в Гренландии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что захват Гренландии США могут использовать для легализации перехода под контроль России украинских территорий. Украинский лидер хочет подписать гарантии безопасности до финального решения о завершении конфликта.