Трамп заявил, что отправил в Гренландию плавучий госпиталь

Президент Соединеных Штатов Дональд Трамп заявил, что он распорядился направить плавучий госпиталь в Гренландию для оказания медицинской помощи местным жителям.

— Мы отправляем большой корабль-госпиталь в Гренландию, чтобы лечить больных, которым там не могут помочь, — написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, корабль уже находится в пути.

Ранее президент США в шутливой форме обсудил возможное расширение территории страны. По его словам, Канада могла бы стать 51-м штатом, Гренландия — 52-м, а Венесуэла — 53-м. При этом НАТО начало военное планирование миссии «Арктический страж», направленной на обеспечение безопасности Гренландии.

В СМИ появилась информация, что власти Дании решили использовать бывший советский корабль «Константин Симонов» для размещения военных в Гренландии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что захват Гренландии США могут использовать для легализации перехода под контроль России украинских территорий. Украинский лидер хочет подписать гарантии безопасности до финального решения о завершении конфликта.

