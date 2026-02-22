В Иркутске продолжается круглосуточная уборка снега

С утра механизированная уборка прошла на улицах Лермонтова, Академической, Маяковского, Челнокова и Розы Люксембург. Тротуары подмели на Якоби, Трактовой, Седова и бульваре Рябикова. Вручную пешеходные зоны чистят на Авиастроителей, Мира, Гоголя, Челнокова, Свердлова, Тимирязева, Горького, Дзержинского, Литвинова, Партизанской, Степана Разина и в Университетском. При необходимости проводится обработка скользких участков. Еще на ряде улиц привели в порядок остановки.