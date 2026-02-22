В Иркутске продолжается круглосуточная уборка снега

На дорогах областного центра продолжается круглосуточная очистка снега. На магистралях города работают комбинированные дорожные машины с плужным оборудованием и подметально-уборочная техника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
— Ночью выполняли обработку дорог противогололедными материалами и разметание перекрестков. Вывозили снег с участков улиц Багратиона, Макаренко, 4-й Советской, Сурнова, Волжской, Трудовых Резервов, Плеханова. В течение дня все работы по уборке будут продолжены, — сообщил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
С утра механизированная уборка прошла на улицах Лермонтова, Академической, Маяковского, Челнокова и Розы Люксембург. Тротуары подмели на Якоби, Трактовой, Седова и бульваре Рябикова. Вручную пешеходные зоны чистят на Авиастроителей, Мира, Гоголя, Челнокова, Свердлова, Тимирязева, Горького, Дзержинского, Литвинова, Партизанской, Степана Разина и в Университетском. При необходимости проводится обработка скользких участков. Еще на ряде улиц привели в порядок остановки.