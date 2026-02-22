Бойцы «Севера» уничтожили группу нацполка ВСУ «Арей» в Сумской области

Бойцы группировки войск «Север» уничтожили группу штурмовиков ВСУ в районе сумского села Покровка. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Попытку выдвижения в сторону российских позиций противник предпринял силами группы отдельного штурмового полка «Арей».
«Выдвижение заблаговременно вскрыто разведкой, комплексным огневым поражением вражеская боевая группа уничтожена», — сообщают авторы Telegram-канала.
Ранее стало известно, что военные РФ выбили украинских боевиков из ряда опорников под Красным Лиманом.
Также сообщалось о блокировании группы солдат ВСУ у Степногорска и Приморского.