Ранее сообщалось, что бразильский наемник, входивший в состав Вооруженных сил Украины, скончался после, как утверждается, издевательств за нарушение распорядка дня и употребление алкоголя. Кроме того, отмечалось, что в подразделениях иностранных наемников Главного управления разведки Украины, действующих в Харьковской области, регулярно применяются жесткие методы воздействия, включая пытки, избиения, имитацию утопления и изнасилования.