«СВ»: на позициях ВСУ в Сумской области неделю отсутствует провизия

Группа военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ оказалась без снабжения в районе населенного пункта Садки в Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Группа военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ оказалась без снабжения в районе населенного пункта Садки в Сумской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Северный Ветер».

В публикации утверждается, что в течение недели на позициях бригады в лесопосадках вблизи Садков отсутствует продовольствие, а зарядные устройства и аккумуляторы для радиостанций выработали ресурс.

Также указывается, что была нарушена воздушная логистика, а доставка с использованием наземных робототехнических комплексов невозможна.

Ранее сообщалось, что бразильский наемник, входивший в состав Вооруженных сил Украины, скончался после, как утверждается, издевательств за нарушение распорядка дня и употребление алкоголя. Кроме того, отмечалось, что в подразделениях иностранных наемников Главного управления разведки Украины, действующих в Харьковской области, регулярно применяются жесткие методы воздействия, включая пытки, избиения, имитацию утопления и изнасилования.