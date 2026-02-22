Россиян предупредили о ранней активности клещей после снежной зимы

Опасные насекомые выжили под землей благодаря снежной зиме, они могут атаковать людей и животных раньше и сильнее. Об этом РИА Новости рассказала врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина.
Ученый утверждает, что большое слой снега защищает клещей от вымерзания даже во время морозов. Выживают они благодаря слою из опавших листьев, мху и сухой травы, который выполнил функцию естественного утеплителя.
«И под снежным покровом, даже в сильные морозы, температура в постилке вообще не отпускается ниже нуля», — заявила Калинина.
По её словам, снег выполняют функцию термоизолирующего одеяла. А в случае ранней весны пик активности клещей начнется раньше стандартных сроков. Активизация этих насекомых может начаться в апреле, в то время как обычно это происходит в мае-июне.
«Риск укусов и передачи клещевого боррелиоза может быть достаточно высоким уже в первой половину весны», — добавила Калинина.
Ранее KP.RU писал, что мужчина, пытавшийся сжечь обнаруженного клеща, устроил лесной пожар. Огонь охватил 12 гектаров леса из-за неосторожных действий мужчины в Турции.