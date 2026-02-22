Ричмонд
+5°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Станцию метро «Калкаман» в Алматы планируют открыть к лету

Аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с подготовкой территории над станцией метро «Калкаман» и работами в тоннелях.

Источник: Baigenews

На участке ведётся вертикальная планировка и подготовка к комплексному благоустройству: запланированы озеленение с высадкой деревьев и более 1000 кустарников, пешеходные зоны, освещение, парковочные пространства, автобусная стоянка и остановочные комплексы, передает BAQ.KZ.

Внутри станции отделочные работы близятся к завершению. Установлены эскалаторы и лифты, завершается монтаж инженерных систем, включая вентиляцию, видеонаблюдение и противопожарную защиту.

В тоннелях работы идут по графику: левый перегонный тоннель готов, в правом начнется укладка рельсов по бесстыковой технологии. На объекте задействовано около 400 специалистов. Завершение работ планируется до конца I полугодия 2026 года.