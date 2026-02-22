Назван самый желанный подарок для российских мужчин на 23 февраля

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Больше всего российские мужчины хотят получить деньги в подарок на 23 Февраля — однако на деле их ожидают носки, а каждый четвертый и вовсе останется без подарка, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
«Деньги — самый желанный подарок для российских мужчин на День защитника Отечества (17% голосов опрошенных). Причем среди молодых респондентов до 35 лет этот вариант лидирует с большим отрывом (24%), тогда как среди мужчин среднего возраста (35−45 лет) таких 15%, а среди поколения старше 45 лет — 16%», — показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.
На втором месте по популярности — техника и инструменты для строительства и ремонта (7%), здесь запросы ожидаемо выше у мужчин после 35 лет: 8% среди 35−45-летних и 7% среди тех, кто старше, против всего 4% среди молодежи.
Путешествия занимают третью строчку с 6% голосов — этот вариант одинаково привлекателен для всех возрастов. По 5% респондентов мечтают о новом смартфоне (особенно молодые люди до 35 лет — 8%), по 4% — о парфюме, книге или товарах для спорта. Компьютерные игры в качестве подарка рассматривают 5% мужчин до 35 лет, тогда как после 45 лет этот вариант не набрал и 1%.
Однако реальность, как это часто бывает, расходится с мечтами. Каждый четвертый мужчина на 23 Февраля обычно остается без подарка. Среди реальных презентов на первом месте — одежда и аксессуары: носки, белье, футболки (21%), на втором — парфюмерия и средства по уходу (12%), то есть классический набор, который уже давно стал мемом.
Любовь, заботу и внимание получают в подарок 6% опрошенных. Деньги в реальности дарят лишь каждому двадцатому. Столько же (по 5%) обычно получают бритвенные принадлежности или «всякую ерунду». Алкоголь достается 3% мужчин, деликатесы — 2%, инструменты или кружки — по 1%, рассказали аналитики.