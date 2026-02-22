Назван самый желанный подарок для российских мужчин на 23 февраля

Путешествия занимают третью строчку с 6% голосов — этот вариант одинаково привлекателен для всех возрастов. По 5% респондентов мечтают о новом смартфоне (особенно молодые люди до 35 лет — 8%), по 4% — о парфюме, книге или товарах для спорта. Компьютерные игры в качестве подарка рассматривают 5% мужчин до 35 лет, тогда как после 45 лет этот вариант не набрал и 1%.