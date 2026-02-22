Во Владикавказе старший брат зарезал 14-летнюю сестру

Во Владикавказе задержали несовершеннолетнего, который жестоко расправился с собственной сестрой. Как пишет kp.ru, трагедия произошла 16 февраля: родители ушли из дома, а когда вернулись — нашли тело 14-летней школьницы. Она была ещё жива, но находилась в тяжёлом состоянии. В больнице пострадавшая скончалась.