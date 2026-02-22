Во Владикавказе старший брат зарезал 14-летнюю сестру

Работа сотрудников СК на месте убийства несовершеннолетней во Владикавказе. Видео © Telegram / Следком.
Врачи сразу сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, так как смерть очевидно насильная. Задержан 17-летний брат убитой. Против парня возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что подросток и сестра не ссорились. Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.
Ранее в Нижегородской области мужчина погиб в результате схода глыбы льда. Всего с начала месяца в регионе уже фиксировали несколько случаев схода снега, пострадали несколько человек.
