В Ростовской области местами похолодает до −19 градусов

В целом по области прогнозируется облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман и изморозь, а на дорогах сохранится гололедица. Ветер будет дуть северо-восточный и восточный со скоростью 6−11 метров в секунду, однако утром и днем местами ожидаются порывы до 12−14 метров в секунду, а по южной половине региона — до 15−17 метров в секунду.