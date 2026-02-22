В Ростовской области местами похолодает до −19 градусов

Синоптики предупредили жителей Ростовской области о существенном понижении температуры 22 февраля. Согласно прогнозу Гидрометцентра, ожидается холодная погода, при этом в отдельных районах столбики термометров могут опуститься до минус 19 градусов.
В целом по области прогнозируется облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман и изморозь, а на дорогах сохранится гололедица. Ветер будет дуть северо-восточный и восточный со скоростью 6−11 метров в секунду, однако утром и днем местами ожидаются порывы до 12−14 метров в секунду, а по южной половине региона — до 15−17 метров в секунду.
Температура воздуха в ночные часы составит от минус 3 до минус 8 градусов. Однако при прояснениях возможно похолодание до минус 14 градусов, а в крайних северных районах области мороз усилится до минус 19 градусов. Днем воздух прогреется слабо: ожидается от нуля до минус 5 градусов, и только на юге будет теплее — до плюс 4 градусов.
В донской столице в этот период также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах города сохранится гололедица. Ветер северо-восточный и восточный 6−11 метров в секунду, днем с порывами до 12−14 метров в секунду. Ночная температура в Ростове-на-Дону составит минус 4−6 градусов, а дневная поднимется до плюс 1−3 градусов.
В последующие дни, с 23 по 24 февраля, погода в Ростовской области начнет меняться. Ожидается усиление ветра, а затем приход тепла и осадков в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в эти сутки будет колебаться от ночных заморозков до дневных оттепелей, местами воздух прогреется до плюс 9 градусов.
