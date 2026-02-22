Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кипре рассказали, как Масленица становится частью жизни страны

РЦНК: Масленица становится частью культурной жизни на Кипре.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Масленица становится частью культурной жизни в Республике Кипр, к празднованию активно присоединяются киприоты, рассказали РИА Новости в Российском центре науки и культуры на Кипре.

«Масленица на Кипре постепенно становится частью культурной жизни острова: к празднику все активнее присоединяются не только русскоязычные семьи, но и киприоты, для которых это уже не просто знакомство с традицией, а живое участие в ней», — заявили агентству в РЦНК.

Центр рассказал, что в этом году провел в честь Масленицы серию праздничных мероприятий, включая тематические уроки русского языка для иностранцев.

«Российский центр науки и культуры последовательно поддерживает эту добрую традицию через организацию концертов, народных гуляний и даже тематических уроков русского языка как иностранного, где масленичные обычаи становятся частью образовательного процесса и культурного диалога», — сообщил Центр.

Во время занятий ученики познакомились с историей и традициями праздника и расширили свой словарный запас. Им рассказали, почему каждый день масленичной недели имеет особое название и почему главным символом Масленицы стали блины. После занятия состоялся мастер-класс по приготовлению блинов, где ученики отработали усвоенную лексику и попрактиковали русский язык, отметили в РЦНК.

Кроме того, в Центре состоялся праздничный концерт с интерактивной программой для детей и ярмаркой. На концерте выступили несколько творческих коллективов, исполнившие народные песни, посвященные весне и Масленице. Перед началом творческих номеров гостей мероприятия угостили блинами, добавили в Центре.