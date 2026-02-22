Мошенники стали обещать бесплатную реабилитацию после болезни: как действует новая схема

Мошенники теперь предлагают россиянам бесплатную реабилитацию в санаториях после перенесенного гриппа или простуды. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, передает РИА Новости.
Злоумышленники звонят на мобильные и домашние телефоны, чаще всего пожилым людям. В разговоре они утверждают, что гражданину «положена бесплатная реабилитация в санатории» после болезни, а для записи предлагают подтвердить данные полиса ОМС и СНИЛС.
Далее возможны два сценария: собеседника просят продиктовать реквизиты банковской карты якобы для внесения «страхового депозита» либо предлагают установить программу для «удаленной консультации». На практике подобное приложение оказывается вредоносным и передает преступникам доступ к устройству.
Аналитики уточняют, что целевой аудиторией стали недавно переболевшие россияне. Усталость после болезни и желание восстановить здоровье «бесплатно» по госпрограмме снижают бдительность граждан.
В «Мошеловке» напомнили, что бесплатная реабилитация по полису ОМС назначается исключительно лечащим врачом в поликлинике по месту прикрепления. Специалисты также призвали не сообщать по телефону незнакомым лицам данные полиса ОМС, СНИЛС, паспорта и банковских карт, а также не устанавливать приложения по просьбе неизвестных собеседников.
