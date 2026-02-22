Мошенники стали обещать бесплатную реабилитацию после болезни: как действует новая схема

В «Мошеловке» напомнили, что бесплатная реабилитация по полису ОМС назначается исключительно лечащим врачом в поликлинике по месту прикрепления. Специалисты также призвали не сообщать по телефону незнакомым лицам данные полиса ОМС, СНИЛС, паспорта и банковских карт, а также не устанавливать приложения по просьбе неизвестных собеседников.