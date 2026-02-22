Управляющим компаниям и ТСЖ грозят штрафы за отсутствие домового чата в MAX

Управляющим компаниям и ТСЖ с 1 сентября может грозить штраф до 300 тысяч рублей за отсутствие домового чата в MAX. Об этом в воскресенье, 22 февраля, заявил член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Также в мессенджере обязаны размещать информацию о режиме работы, контактные телефоны, электронную почту, данные диспетчерской и аварийно-диспетчерской службы.
— Штраф для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей, — сказал Якубовский, его слова передает РИА Новости.
16 декабря прошлого года Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в Жилищный кодекс, согласно которым управляющие компании должны общаться с жильцами только в MAX.
Ранее появилась информация, что россиянам поступают уведомления от сервиса «Госуслуги» о создании домовых чатов в мессенджере MAX. В этом же уведомлении перечисляют все преимущества официального чата.
Еще в ноябре министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Ирек Файзуллин заявил, что до конца 2025 года для каждого многоквартирного дома в России должен был быть создан домовой чат в мессенджере MAX.