Управляющим компаниям и ТСЖ грозят штрафы за отсутствие домового чата в MAX

Управляющим компаниям и ТСЖ с 1 сентября может грозить штраф до 300 тысяч рублей за отсутствие домового чата в MAX. Об этом в воскресенье, 22 февраля, заявил член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.