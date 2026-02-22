Ричмонд
В Ростове ночью сгорел Toyota RAV4

В Ростове на улице Суздальской ночью сгорела иномарка.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в Ростове произошел пожар, в результате которого огнем был поврежден легковой автомобиль. Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы ранним утром 22 февраля.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Ростовской области, инцидент случился на улице Суздальской. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:36. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обнаружили горящий автомобиль Toyota RAV4.

Пожарным удалось оперативно справиться с огнем: полная ликвидация возгорания зафиксирована в 02:52. Пламя повредило машину на площади 5 квадратных метров.

В ликвидации последствий происшествия были задействованы шесть человек личного состава и две единицы специальной техники. В результате случившегося никто не пострадал. Что послужило причиной возгорания, установят специалисты.

