В Ростове ночью сгорел Toyota RAV4

Ночью в Ростове произошел пожар, в результате которого огнем был поврежден легковой автомобиль. Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы ранним утром 22 февраля.
Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Ростовской области, инцидент случился на улице Суздальской. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:36. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обнаружили горящий автомобиль Toyota RAV4.
Пожарным удалось оперативно справиться с огнем: полная ликвидация возгорания зафиксирована в 02:52. Пламя повредило машину на площади 5 квадратных метров.
В ликвидации последствий происшествия были задействованы шесть человек личного состава и две единицы специальной техники. В результате случившегося никто не пострадал. Что послужило причиной возгорания, установят специалисты.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.