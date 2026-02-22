Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 22 февраля 2026: Кондуктор троллейбуса в Кишиневе — собачья работа со штрафами; в Молдове резко теплеет до +10 градусов; «киллеры», задержанные в Кишинёве, готовили

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенье, 22 февраля 2026:

1. Монолог контролера троллейбуса в Кишиневе: «Собачья работа — план сделать нереально, эа это сразу штрафуют, на самый выгодный — 22-й маршрут — начальство сажает только своих кумовьев».

2. В Молдове резко теплеет: Днём до +10 градусов и солнце — весна близко.

3. Эксперт на примерах подсчитал рост налога на недвижимость в Молдове после переоценки: «Это ужас — платить придется почти в три раза больше!».

4. Позор спецслужб Молдовы и Украины: «Киллеры», задержанные в Кишинёве, готовили покушение с оружием с холостыми патронами.

5. Понаехали: Почему в Кишиневе и его пригородах живёт больше населения, чем во всей Молдове.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

У правящей в Молдове партии ПАС есть свой Карфаген — Советский Союз: Он давно разрушен, но фантомные боли до сих пор не дают покоя нынешней власти.

Угрызения совести не мучают активистов ПАС или в партию отбирают именно по такому принципу — полное отсутствие совести и моральных терзаний? (далее…).

Вся Молдова в стрессе и депрессии: Жители страны не могут спать по ночам, думая о заоблачных тарифах и ценах на продукты — в итоге народ подсаживается на антидепрессанты, которые сравнимы с наркотиками.

В Кишинёве, да и по всей Молдове, разгуливают тысячи неадекватных людей, совершающих преступления разной тяжести (далее…).

В Кишиневе стая бродячих собак напала на девушку: Пострадавшую срочно доставили в больницу.

По словам очевидцев, девушка возвращалась домой, когда на неё набросились около десяти бездомных собак (далее…).