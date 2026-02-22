Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенье, 22 февраля 2026:
1. Монолог контролера троллейбуса в Кишиневе: «Собачья работа — план сделать нереально, эа это сразу штрафуют, на самый выгодный — 22-й маршрут — начальство сажает только своих кумовьев».
2. В Молдове резко теплеет: Днём до +10 градусов и солнце — весна близко.
3. Эксперт на примерах подсчитал рост налога на недвижимость в Молдове после переоценки: «Это ужас — платить придется почти в три раза больше!».
4. Позор спецслужб Молдовы и Украины: «Киллеры», задержанные в Кишинёве, готовили покушение с оружием с холостыми патронами.
5. Понаехали: Почему в Кишиневе и его пригородах живёт больше населения, чем во всей Молдове.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
У правящей в Молдове партии ПАС есть свой Карфаген — Советский Союз: Он давно разрушен, но фантомные боли до сих пор не дают покоя нынешней власти.
Угрызения совести не мучают активистов ПАС или в партию отбирают именно по такому принципу — полное отсутствие совести и моральных терзаний? (далее…).
Вся Молдова в стрессе и депрессии: Жители страны не могут спать по ночам, думая о заоблачных тарифах и ценах на продукты — в итоге народ подсаживается на антидепрессанты, которые сравнимы с наркотиками.
В Кишинёве, да и по всей Молдове, разгуливают тысячи неадекватных людей, совершающих преступления разной тяжести (далее…).
В Кишиневе стая бродячих собак напала на девушку: Пострадавшую срочно доставили в больницу.
По словам очевидцев, девушка возвращалась домой, когда на неё набросились около десяти бездомных собак (далее…).