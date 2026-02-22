Почти 3 тысячи детей Приангарья стоят на учете в подразделениях полиции

Секретарь комиссии Светлана Тимофеева сообщила, что на 15 января 2026 года в области проживают 2309 семей, находящихся в социально опасном положении, 60,4% из которых воспитывают детей в возрасте от 7 до 14 лет. В рамках межведомственных проверок были посещены все несовершеннолетние и семьи, состоящие на учете в органах полиции. С родителями проведены профилактические беседы о воспитании и содержании детей, соблюдении правил пожарной безопасности, а также организации детского отдыха на природе в зимний период.