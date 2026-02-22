Почти 3 тысячи детей Приангарья стоят на учете в подразделениях полиции

В рамках профилактического мероприятия во всех муниципалитетах проводились подворовые обходы для противопожарной пропаганды, обеспечения безопасности жилых помещений, социальных и медицинских патронажей семей, находящихся в социально опасном положении, включая семьи с малолетними детьми. Также визиты касались условно осужденных родителей с несовершеннолетними, а профилактические мероприятия охватывали соблюдение требований безопасности в быту, на улицах, объектах железнодорожного транспорта и водных объектах.
Секретарь комиссии Светлана Тимофеева сообщила, что на 15 января 2026 года в области проживают 2309 семей, находящихся в социально опасном положении, 60,4% из которых воспитывают детей в возрасте от 7 до 14 лет. В рамках межведомственных проверок были посещены все несовершеннолетние и семьи, состоящие на учете в органах полиции. С родителями проведены профилактические беседы о воспитании и содержании детей, соблюдении правил пожарной безопасности, а также организации детского отдыха на природе в зимний период.
Выявлено 23 семьи, ведущие антиобщественный образ жизни и уклоняющиеся от воспитания детей, и 34 семьи с признаками социально опасного положения. Всего было проведено более 11 тысяч социальных и медицинских патронажей, рейдовых мероприятий и подворовых обходов. Родителям разъясняли необходимость соблюдения требований противопожарной безопасности, профилактики сезонных заболеваний, асфиксии, бытового травматизма, правил поведения на объектах транспортной инфраструктуры, а также недопустимости употребления алкоголя, наркотиков и применения ненадлежащих методов воспитания.
Светлана Тимофеева также отметила, что меры социальной поддержки получают 1 827 семей, находящихся в социально опасном положении, а ещё три семьи были выявлены как нуждающиеся в поддержке во время проведения мероприятия. Для них составлены акты первичного обследования условий жизни.
На основании актов о подкинутых или заблудившихся детях шесть несовершеннолетних направлены в медицинские организации, 15 — в учреждения социального обслуживания. В 18 муниципальных образованиях за нарушение «комендантского часа» выявлено 210 несовершеннолетних.
Светлана Тимофеева подчеркнула, что с родителями несовершеннолетних проведены профилактические беседы о соблюдении правил безопасности, ответственности за воспитание и защите прав детей.
Добавим, что в интервью с корр. редакции глава регионального управления СК Анатолий Ситников выразил серьезную обеспокоенность влиянием интернета на подростковую среду. Он отметил, что из-за навязчивой и провокационной информации в сети дети до 14 лет все чаще становятся участниками инцидентов, включая случаи подачи ложных показаний о сексуальном насилии со стороны сверстников из-за бытовых конфликтов. Руководитель ведомства подчеркнул, что такие «дикие истории» становятся возможными из-за бесконтрольного потребления информации и недостаточного внимания родителей к жизни своих детей, отметив необходимость глобальной профилактической работы в этом направлении.