Синоптики рассказали, когда в Москве ждать оттепель

«В начале следующей недели ожидаем превышение температуры над нормой примерно на 2 градуса. То есть немножечко будем опережать температурный график. В понедельник, 23 февраля у нас минус 3 — минус 5 ночью, а днем минус 1 — минус 3. И вторник, и среда у нас ночью минус 2 — минус 7, а днем от минус 4 до плюс 1 градуса. О погоде в понедельник тоже можно сказать, что это оттепель после продолжительного народного периода, минус 1 градус уже тоже можно назвать оттепелью», — сказала Макарова.