Синоптики рассказали, когда в Москве ждать оттепель

Макарова: в Москве в начале следующей недели ожидается новая оттепель.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Оттепель ожидает Москву в начале следующей недели, дневные температуры уже в понедельник приблизятся к −1 градусу, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В начале следующей недели ожидаем превышение температуры над нормой примерно на 2 градуса. То есть немножечко будем опережать температурный график. В понедельник, 23 февраля у нас минус 3 — минус 5 ночью, а днем минус 1 — минус 3. И вторник, и среда у нас ночью минус 2 — минус 7, а днем от минус 4 до плюс 1 градуса. О погоде в понедельник тоже можно сказать, что это оттепель после продолжительного народного периода, минус 1 градус уже тоже можно назвать оттепелью», — сказала Макарова.