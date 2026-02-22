Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открытую два года назад изумрудную комету увидят волгоградцы

Размеры космического тела — от двух до 10 километров.

Источник: en.wikipedia.org

Комета C/2024 E1 приближается к Земле. Ее отличают эффектное изумрудное свечение. Волгоградцы смогут увидеть ее во второй половине марта.

Космическое тело открыл два года назад польский астроном Кацпер Вежхощ. Ее название говорит о том, что к Солнцу она прилетает лишь однажды. Астрономы называют ее кометой Вежхоща.

«Родом эта комета из Облака Оорта, оно представляет собой гигантский резервуар ледяных глыб и окружает Солнечную систему далеко за орбитой Плутона. Пояс считают своеобразным “космическим архивом”, где хранятся замерзшие обломки вещества, из которого 4,6 млрд лет назад формировались планеты», — цитирует эксперта Евгения Бурмистрова пресс-служба Пермского политеха.

Размеры кометы — от двух до 10 километров.