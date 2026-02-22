Открытую два года назад изумрудную комету увидят волгоградцы

Комета C/2024 E1 приближается к Земле. Ее отличают эффектное изумрудное свечение. Волгоградцы смогут увидеть ее во второй половине марта.
Космическое тело открыл два года назад польский астроном Кацпер Вежхощ. Ее название говорит о том, что к Солнцу она прилетает лишь однажды. Астрономы называют ее кометой Вежхоща.
«Родом эта комета из Облака Оорта, оно представляет собой гигантский резервуар ледяных глыб и окружает Солнечную систему далеко за орбитой Плутона. Пояс считают своеобразным “космическим архивом”, где хранятся замерзшие обломки вещества, из которого 4,6 млрд лет назад формировались планеты», — цитирует эксперта Евгения Бурмистрова пресс-служба Пермского политеха.
Размеры кометы — от двух до 10 километров.