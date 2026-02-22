Ричмонд
В Уфе появятся две новые заправки

Обе расположатся в Советском районе столицы Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Советском районе Уфы появятся две новые автозаправочные станции. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Ратмир Мавлиев.

Первый земельный участок под заправку расположен на улице 4-я Районная и передан компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Второй получит Министерство земельных и имущественных отношений республики.

Решение приняты после общественных обсуждений.

