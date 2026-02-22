В Уфе появятся две новые заправки

В Советском районе Уфы появятся две новые автозаправочные станции. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Ратмир Мавлиев.
Первый земельный участок под заправку расположен на улице 4-я Районная и передан компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Второй получит Министерство земельных и имущественных отношений республики.
Решение приняты после общественных обсуждений.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.