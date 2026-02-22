Уиткофф анонсировал хорошие новости по урегулированию конфликта на Украине

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф заявил, что в течение ближайших недель ожидаются позитивные изменения в процессе урегулирования российско-украинского конфликта.
— Надеюсь, вы услышите некоторые хорошие новости в ближайшие недели, — сказал Уиткофф в интервью Fox News.
Он также заявил, что в течение трех следующих недель может состояться новый раунд переговоров по Украине. По его словам, американская сторона сделала такие предложения участникам переговорного процесса, которые могут привести к совместному саммит РФ и Украины.
В интервью Стив Уиткофф также заявил, что российский президент Владимир Путин всегда был честен с ним. Он добавил, что проведенные с российским лидером встречи оказались важными для понимания позиции Москвы.
20 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что завышенных ожиданий в контексте переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта у Москвы нет. По его словам, он сложен и растянут по времени.