Известная белорусский депутат и спортсменка во второй раз стала мамой

В Беларуси известный депутат и спортсменка родила второго ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Член Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, призер чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике Анастасия Мирончик-Иванова во второй раз стала мамой. Подробности сообщает БелТА на телеграм-канал депутата.

Мирончик-Иванова 19 февраля родила девочку, которой дали имя Оливия. Она отметила символизм рождения дочери в Год белорусской женщины. Также депутат и спортсменка воспитывает сына Глеба.

— На себе ощутила, что в Республике Беларусь уделяется большое внимание качеству медицинского обслуживания, особенно в таком важном направлении, как родовспоможение, — подчеркнула Анастасия Мирончик-Иванова.

В Беларуси известный депутат и спортсменка родила второго ребенка. Фото: соцсети Анастасии Мирончик-Ивановой.

Ранее депутат сообщила, что не планирует уходить в декретный отпуск, заявив:

— Моя работа в парламенте и служение вам остаются для меня приоритетом, и я намерена продолжать выполнять свои обязанности с такой же отдачей и ответственностью.

Тем временем мисс Беларусь и экс-депутат Мария Василевич родила ребенка: «Наш новый мир».

Также Мария Василевич рассказала о беременности и жизни в декрете.

Кстати, поклонники растрогали белорусскую телеведущую Ольгу Бурлакову: «Вы — лицо Года белорусской женщины».