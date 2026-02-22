Известная белорусский депутат и спортсменка во второй раз стала мамой

Член Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, призер чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике Анастасия Мирончик-Иванова во второй раз стала мамой. Подробности сообщает БелТА на телеграм-канал депутата.
Мирончик-Иванова 19 февраля родила девочку, которой дали имя Оливия. Она отметила символизм рождения дочери в Год белорусской женщины. Также депутат и спортсменка воспитывает сына Глеба.
— На себе ощутила, что в Республике Беларусь уделяется большое внимание качеству медицинского обслуживания, особенно в таком важном направлении, как родовспоможение, — подчеркнула Анастасия Мирончик-Иванова.
В Беларуси известный депутат и спортсменка родила второго ребенка. Фото: соцсети Анастасии Мирончик-Ивановой.
Ранее депутат сообщила, что не планирует уходить в декретный отпуск, заявив:
— Моя работа в парламенте и служение вам остаются для меня приоритетом, и я намерена продолжать выполнять свои обязанности с такой же отдачей и ответственностью.
Тем временем мисс Беларусь и экс-депутат Мария Василевич родила ребенка: «Наш новый мир».
Также Мария Василевич рассказала о беременности и жизни в декрете.
Кстати, поклонники растрогали белорусскую телеведущую Ольгу Бурлакову: «Вы — лицо Года белорусской женщины».