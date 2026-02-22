Самарский лабрадор Снежок стал «Моим ласковым и нужным зверем»

Эту премию присуждают животным, которые совершили значимые поступки и получили общественное признание. Снежок помогает незрячим учащимся Самарского института культуры Валентину Бычкову и Анне Казаевой, которые изучают музыку. Он сопровождает студентов в вуз и обратно, а также постоянно находится с хозяевами во время занятий.