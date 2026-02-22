Самарский лабрадор Снежок стал «Моим ласковым и нужным зверем»

Самарский пёс-поводырь по кличке Снежок стал лауреатом федеральной премии «Мой ласковый и нужный зверь».
Эту премию присуждают животным, которые совершили значимые поступки и получили общественное признание. Снежок помогает незрячим учащимся Самарского института культуры Валентину Бычкову и Анне Казаевой, которые изучают музыку. Он сопровождает студентов в вуз и обратно, а также постоянно находится с хозяевами во время занятий.
Настоящее имя пса по паспорту длинное и странное: «Наш любимец Куприн». Домашние зовут его Снежком, Снегом, Сугробом и Хлебобулочным Изделием. Он откликается даже на «кис-кис» — любой призыв своих незрячих хозяев о помощи.
Чтобы Снежок мог посещать занятия в СГИКе, потребовалось согласование с на самом высшем уровне — ректор Ольга Наумова поддержала инициативу и распорядилась выписать псу персональный студенческий билет. С тех пор Снежок стал одним из самых популярных студентов «кулька».