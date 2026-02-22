На месте крушения вертолета в Приамурье обнаружили телефон пилота

В Амурской области завершены первоначальные следственные действия на месте крушения вертолета Robinson R44. Об этом сообщили в Следственный комитет (СК) России.
Следователи-криминалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России провели осмотр места происшествия. В ходе работы обнаружили и изъяли предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Среди прочего, был найден и изъят мобильный телефон, принадлежавший пилоту.
«Завершено проведение первоначального осмотра места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — сказано в сообщении, опубликованном в официальном канале ведомства на платформе Max.
Сейчас назначены судебно-медицинская и летно-техническая экспертизы. Следователи допрашивают потерпевших и свидетелей, а также проводят процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, что Robinson R44 пропал с радаров после вылета с лесной деляны в Амурской области в четверг, 19 февраля. На борту находились пилот и двое сотрудников правоохранительных органов. Экипаж воздушного судна вылетал на осмотр места происшествия, где ранее погиб человек. Вертолет обнаружили в субботу, 21 февраля. Однако никто не выжил.