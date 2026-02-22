На месте крушения вертолета в Приамурье обнаружили телефон пилота

Напомним, что Robinson R44 пропал с радаров после вылета с лесной деляны в Амурской области в четверг, 19 февраля. На борту находились пилот и двое сотрудников правоохранительных органов. Экипаж воздушного судна вылетал на осмотр места происшествия, где ранее погиб человек. Вертолет обнаружили в субботу, 21 февраля. Однако никто не выжил.