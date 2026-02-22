Ричмонд
Проект набережной в райцентре Омской области вышел в финал национального конкурса

Проект молодых архитекторов может быть реализован по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Источник: Комсомольская правда

Проект благоустройства набережной реки Березовка в райцентре Муромцево на севере Омской области прошел в финал престижного национального конкурса «Благоустрой!». Его участники — студенты профильных вузов и молодые архитекторы в возрасте от 18 до 35 лет. О выходе в финал сообщили в правительстве Омской области.

Проект благоустройства набережной в райцентре Муромцевского района под названием «Берег 1895» разработали студенты-архитекторы Тульского университета. «Сердцем» проекта, вокруг которого строится вся композиция набережной вдоль реки Березовка — построенный еще до революции Петропавловский винокуренный завод, ныне являющийся памятником архитектуры.

Как говорится на сайте конкурса «Благоустрой!» случае, если команда разработчиков одержит победу в одной из номинаций, они получат приз в размере 300 тысяч рублей. Также архитекторы смогут побороться за гран-при конкурса, денежный приз в размере 1 млн рублей.

А для самих жителей поселка Муромцева возможная победа команды Тульского университета означает надежду — проекты победителей могут быть реализованы по нацпроекту «Инфраструктура» для жизни.

