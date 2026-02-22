Проект набережной в райцентре Омской области вышел в финал национального конкурса

Проект благоустройства набережной реки Березовка в райцентре Муромцево на севере Омской области прошел в финал престижного национального конкурса «Благоустрой!». Его участники — студенты профильных вузов и молодые архитекторы в возрасте от 18 до 35 лет. О выходе в финал сообщили в правительстве Омской области.